Катрин Денев извинилась за письмо в защиту мужчин

15 января, 14:44
Фото: ТАСС/Zuma/Yan Maisani
Французская актриса Катрин Денев уточнила свою позицию по поводу сексуальных домогательств и пояснила, почему подписала обращение против волны "ненависти к мужчинам".
По словам актрисы, пишет "Газета.ру", она считает несправедливой ситуацию, когда обвинения в соцсетях ведут к наказаниям, отставкам и "травле" в прессе. Как подчеркнула Денев, она не оправдывает сексуальные домогательства, но любит свободу и осуждает "менталитет стаи".
Актриса задается вопросом, стоит также опасаться "чистки" в искусстве, ведь ее жертвами могут оказаться, например, картины Леонардо да Винчи, Эгона Шиле и Поля Гогена.
Денев посоветовала внимательно перечитать текст письма, где по ее словам, вовсе не утверждается, что домогательства – это хорошо. При этом она принесла извинения тем, кто могли почувствовать себя оскорбленными.
Ранее 100 известных женщин опубликовали в Le Monde обращение, в котором выступили против волны "ненависти к мужчинам". Среди подписавших это письмо, наряду с Катрин Денев, были писательница Катрин Милле и немецкая актриса Ингрид Кавен. Они заявили, что в новом движении #MeToo, участники которого рассказывают о случаях сексуального домогательства, есть признаки "пуританства" и угроза "сексуальной свободе".
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