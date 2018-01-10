Сто женщин выступили против волны "ненависти к мужчинам"

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Французская актриса Катрин Денев, писательница Катрин Милле и немецкая актриса Ингрид Кавен в составе группы из 100 женщин выступили против волны "ненависти к мужчинам".

Газета Monde опубликовало открытое письмо с обращением представительниц прекрасного пола.

"Насилие – это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", – говорится в послании.

После публикации материалов о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна в соцсетях зародилось движение #MeToo, участники которого рассказывают о случаях сексуального домогательства. Авторы письма считают, что в новом движении есть признаки "пуританства" и угроза "сексуальной свободе".

"Эта свобода слова сегодня приводит к тому, что нас заставляют говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками", – сообщается в письме.

По мнению авторов, движение #MeToo спровоцировало волну публичных доносов на отдельных людей, которые оказались на месте насильников, не имея возможности оправдаться.

Отмечается, что жертвами волны стали мужчины, которые отправляли сообщения сексуального характера, пытались поцеловать или говорили на интимные темы в рабочее время. Некоторым из них пришлось уволиться.

Противницы "ненависти к мужчинам" назвали происходящее лихорадкой, служащей интересам врагов сексуальной свободы.

В 2017 году секс-скандал начался с обвинений в адрес Харви Вайнштейна, затем жалобы поступили на Кевина Спейси, Стивена Сигала, Оливера Стоуна, Шарля Дютуа, Дастина Хоффмана. А в декабре американская певица Джой Вилла обвинила в домогательствах одного из бывших руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа – Кори Левандовски.