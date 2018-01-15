Россиян предупредили о забастовках в Греции

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Ростуризм предупредил отдыхающих в Афинах россиян о забастовках в Греции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Протестные акции могут пройти в понедельник.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, 15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции. Россиянам в Греции порекомендовали быть осторожными.

Из-за митингов в Греции может не работать метро, наземный общественный транспорт и паромное сообщение.