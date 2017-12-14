Telegram пожаловался на действия российских властей в ООН

14 декабря, 06:32
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Компания Telegram пожаловалась на действия российских властей. Письмо с просьбой повлиять на ситуацию, которая последнее время сложилась вокруг мессенджера, было направлено в офис верховного комиссара ООН по правам человека.
"Профессор Кайе (Дэвид Кайе), я пишу вам от имени Telegram Messenger LLP… Мое обращение вызвано серьезными угрозами свободе слова, которые касаются последних действий российских властей в отношении интернета и Telegram в частности", – цитирует РИА Новости выдержку из письма.
Здесь же говорится, что у компании есть основания полагать, что в ближайшие недели Telegram может быть заблокирован в России из-за отказа дать ФСБ доступ к частной переписке.
Ранее сообщалось, что мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.
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