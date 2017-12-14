Telegram пожаловался на действия российских властей в ООН

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Компания Telegram пожаловалась на действия российских властей. Письмо с просьбой повлиять на ситуацию, которая последнее время сложилась вокруг мессенджера, было направлено в офис верховного комиссара ООН по правам человека.

"Профессор Кайе (Дэвид Кайе), я пишу вам от имени Telegram Messenger LLP… Мое обращение вызвано серьезными угрозами свободе слова, которые касаются последних действий российских властей в отношении интернета и Telegram в частности", – цитирует РИА Новости выдержку из письма.

Здесь же говорится, что у компании есть основания полагать, что в ближайшие недели Telegram может быть заблокирован в России из-за отказа дать ФСБ доступ к частной переписке.

Ранее сообщалось, что мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.