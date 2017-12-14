Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

14 декабря, 06:32

Telegram пожаловался на действия российских властей в ООН

за рубежом общество

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Компания Telegram пожаловалась на действия российских властей. Письмо с просьбой повлиять на ситуацию, которая последнее время сложилась вокруг мессенджера, было направлено в офис верховного комиссара ООН по правам человека.

"Профессор Кайе (Дэвид Кайе), я пишу вам от имени Telegram Messenger LLP… Мое обращение вызвано серьезными угрозами свободе слова, которые касаются последних действий российских властей в отношении интернета и Telegram в частности", – цитирует РИА Новости выдержку из письма.

Здесь же говорится, что у компании есть основания полагать, что в ближайшие недели Telegram может быть заблокирован в России из-за отказа дать ФСБ доступ к частной переписке.

Ранее сообщалось, что мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать