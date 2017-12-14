Израиль закрывает границу с сектором Газа

14 декабря, 03:20
Фото: AP/Nasser Nasser
Власти Израиля закрыли границу с сектором Газа из соображений безопасности. Это решение распространяется на оба пограничных перехода – "Керем-Шалом" и "Эрез".
"В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут завтра (в четверг) закрыты", – цитирует РИА Новости сообщение военных Израиля.
Такое решение обусловлено тем, что после решения США о признании Иерусалима столицей еврейского государства в секторе Газа проходят массовые протесты палестинцев, которые перерастают в столкновения с израильскими войсками. Кроме этого, здесь резко участились ракетные обстрелы со стороны боевиков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, США признают Иерусалим столицей Израиля.
"Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", – объявил Дональд Трампа.
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