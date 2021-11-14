Бывшая принцесса Японии Мако прибыла в США

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Бывшая японская принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро прибыли в США в воскресенье, 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Самолет с бывшей монаршей особой приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Супруги планируют жить именно в этом городе, поскольку здесь работает Комуро.

Экс-принцесса Мако также будет искать работу. По версии японских СМИ, она могла бы устроиться в Американский музей естественной истории.

Японская принцесса Мако, которая представляет одну из младших линий императорской семьи, вышла замуж в конце октября. Вступив в брак, она лишилась статуса члена династии и соответствующих ему привилегий.