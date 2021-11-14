На поставленных в Китай российских товарах обнаружили COVID-19

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На поставленных в Китай российских товарах обнаружили образцы коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского Хэйхэ.

Вирус был обнаружен на упаковках шоколадных вафель, печенья, желейных конфет и сухого молока. Однако в местах реализации продукции результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Власти города призвали жителей, имеющих данные российские товары, продезинфицировать их и запечатать, а также обратиться в Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти Китая нашли генетический материал коронавируса на упаковке мяса птицы производства "Черкизово". Зараженными оказались 13 партий продукции трех российских предприятий.

