Новый председатель Генассамблеи ООН заявил о намерении бороться с вакцинным неравенством

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Вступивший в должность председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил о намерении бороться с мировым вакцинным неравенством. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв", – заявил специалист в своей вступительной встрече.

Шахид также добавил, что в октябре планирует провести заседание высокого уровня по климату. Встреча состоится перед климатической конференцией СОР-26.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сохраняется вакционное неравенство. Несмотря на это, вероятно появление международных прививочных паспортов.