Эстонские РЛС не смогли отследить выпущенную самолетом НАТО ракету

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Эстонские радиолокационные станции не смогли отследить траекторию ракеты, случайно запущенной испанским истребителем. Причиной послужила слишком высокая скорость снаряда и его компактный размер, сообщается на сайте Сил обороны Эстонии.

Военные уже проверили предполагаемое место падения ракеты и не обнаружили там ни ракету, ни ее фрагменты. Поиски на земле прекратили. Как пояснил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, ракету будут искать с помощью летных средств ВВС.

При этом РЛС в Келлавере не помогла определить траекторию полета и место приземления ракеты. "Ракета летит со скоростью в четыре раза превышающей скорость звука и по сравнению, например, с самолетом является маленьким объектом. Радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления", – отметили представители Сил обороны.

Радаров для определения траектории движения ракет в Эстонии нет, поскольку у страны отсутствует система зенитных установок соответствующего радиуса действий.

Инцидент произошел 7 августа. В южной части воздушного пространства Эстониии истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

Снаряд обладает механизмом самоуничтожения, который был активирован, однако существует вероятность, что ракета все же достигла земли.