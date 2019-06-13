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Актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 500 евро. Ее обвиняют в попытке мошенничества и подлоге, сообщает ANSA.

По информации суда, в декабре 2010 года актриса не явилась на свой спектакль. Позже она предоставила фальшивую медицинскую справку, освобождающую от работы. Сама Мути объяснила, что заболела ларингофарингитом и не могла напрягать голосовые связки.

Вечером того же дня Мути видели на ужине в Санкт-Петербурге, где присутствовал тогдашний премьер-министр России Владимир Путин. Администрация театра Верди в Порденоне подала на нее иск. По нему, актриса должна выплатить неустойку в 30 тысяч евро.

В 2015 году Мути приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в 600 евро. В 2017 году решение смягчили.