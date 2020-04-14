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В мире

14 апреля, 20:58

В Италии зафиксировали меньше 3 тысяч заражений COVID-19 за сутки

за рубежом

Фото: AP Photo/LaPresse via AP/Cecilia Fabiano

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии достигло значения меньше 3 тысяч за сутки. Данные показатели зафиксированы впервые с 13 марта, передает ТАСС заявление департамента гражданской защиты страны.

Стало известно, что суточный прирост составил 2972 случая COVID-19. По последним данным, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 162 488.

В понедельник, 13 апреля, говорилось о 159 516 случаях инфицирования коронавирусом в стране. Общее число жертв эпидемии в Италии составило более 21 тысячи человек.

Согласно последним сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения, более 111 тысяч человек скончалось.

Ранее сообщалось, что пляжи Италии и Франции опустели из-за COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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