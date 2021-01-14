Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома"

Фото: кадр из фильма "Один дома". Режиссер – Крис Коламбус. Производство: 20th Century Fox Film Corporation

Актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль в новогоднем фильме "Один дома – 2", высказался в поддержку идеи вырезать Дональда Трампа из одной из сцен картины. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он написал "Браво" под постом одного из пользователей Twitter, который опубликовал сцену с Трампом без самого политика: его нет на видео, а вместо реплик – тишина.

Маколей Калкин также поддержал идею создать петицию о замене Трампа на него самого в старшем возрасте. Кроме того, некоторые пользователи предложили заменить Трампа на Джо Байдена.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свою кандидатуру в качестве замены действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома".

