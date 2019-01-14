Президент США пригрозил Турции разорением

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Дональд Трамп обещает Турции разорение, если после ухода американской армии из Сирии Анкара будет атаковать сирийских курдов, передает ТАСС.

"Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", – написал американский лидер в Twitter. Президент США также подчеркнул, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию".

О решении начать вывод войск из Сирии американский лидер объявил 19 декабря, мотивировав его победой над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По словам Трампа, это было единственной причиной для нахождения американской армии на территории Сирии. В Пентагоне по этому поводу заявили, что кампания, целью которой является разгром ИГ, еще не окончена и будет продолжена.

В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что США уже направили сухопутные войска и группу кораблей ВМС к Сирии, чтобы помочь вывести войска из страны. Сухопутные силы движутся в Сирию, чтобы вывести войска, а корабли – чтобы подстраховать войска в "уязвимый момент".

Корабли возглавляет десантный корабль ВМС США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолет.