В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

Фото: twitter.com/Polizei_MD

Как минимум 25 человек получили травмы в результате взрыва в жилом доме в Германии. Об этом информирует RT.

Инцидент произошел в немецком Бланкенбурге в многоквартирном доме. В настоящее время там работают экстренные службы.

По предварительным данным, помимо пострадавших, могут быть и жертвы происшествия, однако подтвержденной информации о погибших пока нет. Полиция устанавливает причину взрыва.

Ранее сообщалось о пострадавших в результате пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов". Возгорание произошло накануне в Мурманске во время сварочных работ в первом энергоблоке.