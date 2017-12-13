КНДР увеличит запас ядерной силы – Ким Чен Ын

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Северокорейские ученые и рабочие продолжат производство новейшего оружия и оборудования для укрепления ядерной силы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Такое заявление он сделал во время торжественного мероприятия в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, передает "Газета.ру".

По словам Ким Чен Ына, так КНДР вновь продемонстрировала свое достоинство и мощь.

Он лично наградил медалями тех, кто принимал участие в создании и испытании ракеты, и заявил, что КНДР должна разрабатывать и производить больше разнообразного оружия, назвав свою страну "могущественным государством во всем мире".