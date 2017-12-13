Пентагон прокомментировал вывод российских войск из Сирии

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Пентагон не заметил значительного сокращения в Сирии вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии из Сирии", – цитирует РИА Новости заявление представителя Пентагона.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.



По словам главы государства, российские военные совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов. В связи с этим президент принял решение о выводе войск.