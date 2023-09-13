Экс-посла Армении в РФ Армена Смбатяна освободили под залог в 260 тысяч долларов

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Бывшего посла Армении в РФ Армена Смбатяна, обвиняемого в мошенничестве и находившегося под арестом, освободили под залог в 260 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника генпрокурора страны Лусину Мартиросян.

Тем не менее Смбатян остается под подпиской о невыезде. Кроме того, залог на ту же сумму вместо домашнего ареста применен и в отношении сына экс-посла, уточнила Мартиросян.

В июле этого года суд в Ереване на два месяца отправил под стражу Армена Смбатяна. Дипломата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До этого по тому же делу на два месяца был арестован его сын главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Отмечалось, что причиной для возбуждения дела стали злоупотребления во время сделки с земельным участком в армянской столице, что привело к ущербу в размере 2,5 миллиона долларов.