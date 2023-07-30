В Ереване арестовали экс-посла Армении в РФ Армена Смбатяна

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Суд в Ереване на два месяца отправил под стражу экс-посла Армении в России и Израиле Армена Смбатяна. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Дипломата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее 30 июля по тому же делу два месяца был арестован его сын главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Отмечается, что причиной для возбуждения дела стали злоупотребления во время сделки с земельным участком в армянской столице, что привело к ущербу в размере 2,5 миллиона долларов.

В январе этого года в Риге арестовали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в том числе в шпионаже в пользу России. На днях стало известно, что у журналиста возникла возможность покинуть Литву, чем он и воспользовался.

