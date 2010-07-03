Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что это стандартная процедура, а окончательное решение по этому вопросу примет лондонский суд. Заседание состоится 14 июня. "У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд", – заявил Джавид.

Ранее министерство юстиции США направило в Британию официальный запрос об экстрадиции журналиста.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

В США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

