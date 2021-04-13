В Баварии продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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Ограничительные меры из-за коронавируса в Баварии продлили до 9 мая. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

"Положение дел по-прежнему вызывает опасения", – заявил глава государственной канцелярии Флориан Херман.

По его словам, инфекция стала сильнее затрагивать молодое население.

Херман отметил, что на фоне разночтений среди немецких регионов было решено внести изменения в закон об инфекционной безопасности. Регионы должны будут ужесточать ограничительные меры при высокой заболеваемости. После одобрения парламентом новый закон сделает введение этих экстренных мер автоматическим.

Ранее стало известно, что в Вене продлевается до 2 мая жесткий локдаун из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

