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В мире

12 апреля, 19:13

Власти Вены объявили о продлении жесткого карантина до 2 мая

за рубежом

Фото: AP Photo/Hans Punz

В Вене жесткий локдаун из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции продлевается до 2 мая. Такое заявление сделал бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

"Я хочу продлить меры безопасности для населения Вены по 2 мая", – приводит слова Людвига ТАСС.

Он отметил, что в этот период обучение в школах будет вестись в дистанционном формате.

При этом четвертый жесткий карантин в трех восточных регионах Австрии – федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд – должен был действовать с 1 по 18 апреля из-за переполненности реанимаций местных больниц пациентами с COVID-19.

В регионах не работают непродовольственные магазины, торговые центры и объекты сферы услуг по уходу за телом.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц назвал возможной закупку российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Он отметил, что это помогло бы ускорить вакцинацию в стране.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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