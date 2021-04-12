Власти Вены объявили о продлении жесткого карантина до 2 мая

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В Вене жесткий локдаун из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции продлевается до 2 мая. Такое заявление сделал бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

"Я хочу продлить меры безопасности для населения Вены по 2 мая", – приводит слова Людвига ТАСС.

Он отметил, что в этот период обучение в школах будет вестись в дистанционном формате.

При этом четвертый жесткий карантин в трех восточных регионах Австрии – федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд – должен был действовать с 1 по 18 апреля из-за переполненности реанимаций местных больниц пациентами с COVID-19.

В регионах не работают непродовольственные магазины, торговые центры и объекты сферы услуг по уходу за телом.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц назвал возможной закупку российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Он отметил, что это помогло бы ускорить вакцинацию в стране.