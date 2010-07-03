На Украине опубликовали ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки из военкомата. Так сказано в ответе Минобороны Украины депутатам Верховной рады. Документ опубликовал в Facebook Юрий Бирюков, советник действующего президента страны Петра Порошенко.

"Годен к прохождению военной службы. Военную службу в ВС Украины не проходил",− говорится в ответе украинского военного ведомства на запрос из Рады. В Минобороны Украины уточнили, что Зеленскому направляли повестки для призыва 15 апреля, 23 июня и 15 августа 2014 года, а также 10 мая 2015 года.

По данным ведомства, с 2008 года кандидат в президенты числится на воинском учете в Кривом Роге. Он имеет звание солдата и даже специальность − деловод делопроизводства. При этом Зеленский ни разу не приходил в военкомат, уточнили в Минобороны Украины.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Зеленский (30,24% голосов) и Порошенко (15,95%). Второй тур назначен на 21 апреля.