Штаб Порошенко опроверг причастность к видео со сбитым фурой Зеленским

Штаб президента Украины Петра Порошенко опровергает причастность к видео, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбил грузовик. Об этом сообщает издание "Корреспондент.net" со ссылкой на представителя штаба.

"Ни администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения к публикации", – заявили в штабе.

11 апреля в Сети появился видеоролик, на котором Зеленский идет в толпе людей, а затем его сбивает грузовик. Заканчивается ролик надписью "У каждого своя дорога". На сайте партии "Слуга народа", лидером которой является Зеленский, указано, что видео опубликовал телеграм-канал, связанный с Порошенко. Правоохранители возбудили уголовное дело об угрозе или насилии государственному или общественному деятелю и выясняют происхождение ролика.

31 марта на Украине прошли выборы президента. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. По результатам первого тура, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Следом идут лидер партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 13,40% голосов и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 11,67% голосов. Таким образом, лидеры первого тура – Зеленский и Порошенко – примут участие во втором туре.