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08:59

В Бразилии при обрушении двух зданий погибли пять человек

за рубежом происшествия

08:59

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Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

При обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро погибли пять человек, не менее 10 получили ранения. Спасатели в настоящий момент разбирают завалы. Работы осложнены из-за особенностей рельефа и застройки, которая не позволяет наземной технике подобраться близко к месту трагедии.

Два шестиэтажных здания обрушились в пятницу в районе Музема. По информации властей, обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. К их строительству причастны представители криминальных организаций, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Непогода обрушилась на Рио-де-Жанейро в понедельник вечером. Сирены оповещения об опасности сработали в 21 районе. Потоки воды хлынули по улицам в самый час пик, сметая машины и выкорчевывая деревья. Люди перемещались по пояс в воде. Власти немедленно перекрыли несколько центральных проспектов. Основной удар пришелся на туристическую часть Рио, где находятся Копакабана и Ипанема.

Власти отменили занятия в школах и попросили жителей без необходимости не покидать дома. Городские службы приведены в состояние повышенной готовности. В Рио объявлен максимальный уровень опасности, проливные дожди будут продолжаться.

за рубежом происшествия

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