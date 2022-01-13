Премьер-министр Чехии выругался во время заседания парламента

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Фото: AP/TASS/Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался во время заседания парламента страны. Об этом пишет издание Novinky.
"Как же меня это все достало", – сказал Фиала, использовав ненормативную лексику.
СМИ отмечает, что в момент случившегося микрофон политика еще работал. По этой причине изречение услышали коллеги премьера.
Как пишет издание, Фиала оказался недоволен затянувшимся мероприятием.
Позднее пресс-секретарь чешского правительства объяснила, что премьер-министр редко позволят себе эмоциональные высказывания.
"Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", – подчеркнула спикер.
Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Арина Новосельская произнесла нецензурную реплику во время совещания, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В связи с инцидентом было инициировано служебное расследование.
Позже Новосельская рассказала, что нецензурно выругалась из-за неполадок с техникой. Министр принесла извинения за свое поведение и отметила, что переживает из-за этой ситуации "больше всех".
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