Сбежавшего из цирка льва поймали под Римом – мэр города Ладисполи

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Под Римом поймали льва, сбежавшего в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи. Об этом сообщил мэр Алессандро Грандо. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как лев прогуливается по улицам города Ладисполи. Мэр города призвал его жителей не выходить на улицу, однако некоторые горожане вышли из домов, достав ружья.

В итоге, в хищника выстрелили шприцом со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов.

"Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка", – написал Грандо.

Также мэр города выразил надежду, что этот эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках.

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