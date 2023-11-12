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Сбежавшего из цирка льва поймали под Римом – мэр города Ладисполи
Фото: телеграм-канал Mash
Под Римом поймали льва, сбежавшего в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи. Об этом сообщил мэр Алессандро Грандо. Его слова приводит РИА Новости.
Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как лев прогуливается по улицам города Ладисполи. Мэр города призвал его жителей не выходить на улицу, однако некоторые горожане вышли из домов, достав ружья.
В итоге, в хищника выстрелили шприцом со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов.
"Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка", – написал Грандо.
Также мэр города выразил надежду, что этот эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках.
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