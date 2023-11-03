Опоссум прервал матч по американскому футболу в Техасе

Опоссум выбежал на поле и помешал игрокам продолжить матч по американскому футболу между университетами в американском штате Техас.

Он выбежал во второй четверти матча, когда счет на табло был 7:7. Животное несколько минут находилось на поле, а потом его стали уносить. В этот момент зверь стал кричать и хвататься за траву.

Видео завирусилось в соцсетях, а в комментариях многие пожалели животного.

"Он заплатил за билет, как и все остальные", – написал один из пользователей в соцсети X (Twitter).

В результате матч против Техасского христианского университета доиграли со счетом 35:28 в пользу Техасского технологического университета, добавил Daily Mail.

Ранее в Чили собака прервала матч местных команд по футболу, отобрав у игроков мяч на первых минутах игры. В итоге один из спортсменов взял животное на руки и аккуратно вынес за пределы поля.

Собака прервала матч чемпионата Мексики по футболу