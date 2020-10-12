11-летний ребенок угнал школьный автобус в США

Американский школьник угнал автобус

В американском штате Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Полицейским пришлось устроить погоню, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Инцидент произошел утром в воскресенье в городе Батон-Руж. Ребенок пробрался в автобус и смог завести его.

Через полчаса заезда автобус сначала врезался в газопровод, а затем в дерево. Угонщика вывели из транспортного средства в наручниках.

Сейчас мальчик находится в центре содержания несовершеннолетних. Его обвиняют в краже автомобиля и совершении насилия при отягчающих обстоятельствах.

Как заявляют правоохранители, школьник намеренно пытался врезаться на автобусе.

Ранее в Балашихе задержали пассажира такси, который подозревается в угоне автомобиля. Инцидент произошел после того, как водитель отказался везти мужчину.