В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 млн человек

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Фото: ТАСС/Zuma
В китайской восточной провинции Шаньдун власти 9,5-миллионного города Циндао намерены проверить на коронавирус все население после выявления 12 новых случаев заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городского комитета по вопросам здравоохранения.
"В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно", – говорится в заявлении.
11 октября в одной из городских больниц выявили три случая бессимптомного заражения. После этого тестирование прошли 377 человек, контактировавшие с заболевшими. По итогам обследования выявили еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.
К настоящему моменту протестированы более 143,8 тысячи сотрудников медучреждений и новых пациентов в больницах по всему городу.
За время эпидемии в материковом Китае выявили 85 578 случаев коронавирусной инфекции, 80 714 человек выздоровели, 230 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли.
Ранее проживающие в Китае россияне рассказали, как у страны получается избегать второй волны коронавируса. В частности, стране помогли "отработанная система" и соблюдение гражданами мер предосторожности.
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