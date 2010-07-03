Политолог оценил намерение США продать Польше F-35

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Поставка новейших американских самолетов F-35 в Польшу является стратегической акцией, а не военной, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов.

"Польша хочет быть главным союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе. Это входит в понимание Вашингтона о том, как должна быть устроена Европа", – цитирует эксперта RT.

По его мнению, в Штатах сейчас все меньше полагаются на традиционных союзников в виде Германии и Франции.

Ранее сообщалось о том, что США одобрили продажу Польше F-35, которые заменят имеющиеся у страны самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства. Общая сумма сделки составляет 6,5 миллиарда рублей.