Путин в костюме Бонда оказался на обложке Французской газеты

Президента Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда поместила на свою обложку французская газета Liberation, сообщает РИА Новости.

Заголовок гласит: "Завтра не умрет никогда", так называется один из фильмов бондианы. На изображении у президента в руках шприц.

Первые четыре полосы газеты посвящены российской разработке вакцины и ситуации с коронавирусом во Франции. Авторы статьи поясняют, что вакцина названа в честь искусственного спутника, "который удивил весь мир, обогнав в октябре 1957 года американцев в космической гонке".

Ранее о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.