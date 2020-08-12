У посольства РФ нет данных о пострадавших россиянах в ЧП с поездом в Шотландии

Фото: twitter.com/CapitalChambo

У посольства Российской Федерации в Лондоне нет сведений о пострадавших соотечественниках при сходе поезда с рельсов в Шотландии. Об этом РИА Новости заявили в российском диппредставительстве.

"У нас такой информации нет", – ответили в посольстве.

Утром 12 августа поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир, после чего случился пожар. Согласно предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это происшествие чрезвычайно серьезным. Она подтвердила, что есть пострадавшие.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Выясняется причина происшествия.

Ранее два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Уфе. Пассажиров внутри поезда не было.

Кроме того, в США в городе Темпе поезд сошел с рельсов и загорелся. В результате происшествия пострадал один человек, он отравился угарным газом.