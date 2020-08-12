Компания Apple пожаловалась на стартап из-за логотипа в виде груши

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Фото: instagram.com/superhealthykids
Корпорация Apple направила жалобу в Бюро патентов и товарных знаков Соединенных Штатов на стартап Prepear. В IT-компании считают, что логотип в виде груши похож на лого Apple, сообщает "Мир 24".
Prepear, где работает несколько сотрудников, разработала мобильное приложение, нужное для планирования питания и списка покупок, рецептов. В свою очередь, в Apple уверены, что из-за сходства логотипов продукцию компаний начнут путать.
При этом стартап, по словам его представителей, не занимается производством электроники и операционных систем. В Prepear добавили, что у них нет денег на судебные тяжбы с Apple.
Представители стартапа подчеркнули, что иск для них стал тяжелым ударом и они все равно попробуют сохранить логотип.
Ранее ФАС установила злоупотребления Apple на рынке мобильных приложений. Проверка была инициирована в 2019 году.
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