В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах

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На парковке в испанской Каталонии сгорело 40 домов на колесах. Причиной пожара стал удар молнии, сообщает Elperiodico.

Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Вентальо в провинции Жирона. По информации издания, огонь распространился на 1,5 тысячи метров. В тушении приняли участие шесть пожарных расчетов.

Как рассказали синоптики, 11 августа на ряд районов Каталонии обрушились проливные дожди с сильными грозами. Разгул стихии привел к затоплению улиц и перебоям в движении транспорта.

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заявил, что российские туристы не отказываются от поездок в Грецию и на Канарские острова из-за лесных пожаров. По его словам, местные власти понемногу берут ситуацию с пожарами под контроль, а Греция остается одним из самых популярных мест отдыха у россиян, хотя "горит каждый год с завидной регулярностью".