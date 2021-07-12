Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки

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Российский корабль "Амур" покинул Японию и направляется в порт приписки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Саппоро Сергея Марина.

"Сегодня утром российскому судну Амур вернули документы, и оно возвращается в порт приписки", – сказал дипломат.

Он отметил, что в Японии тем не менее по-прежнему остается третий помощник капитана Павел Дробянский.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японской рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.

Добрянского задержали 7 июня, поскольку именно он стоял на вахте в момент столкновения. Его обвиняют в ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек.

