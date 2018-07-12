В Европе представили модель истребителя пятого поколения

12 июля, 12:26
Фото: AP/Ariel Schalit
В Европе разработали проект истребителя пятого поколения, пишет "Газета.ру". Как выглядит модель, можно увидеть на видеозаписи, опубликованной французской компанией Dassault Aviation на YouTube.
По информации издания, новая разработка заменит нынешние европейские истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Судя по кадрам видеозаписи, аэродинамическая схема истребителя пятого поколения похожа на схему, которая используется в модели американского истребителя шестого поколения F/A-XX.
Кроме того, отмечают специалисты, форма и размер фонаря кабины самолета говорят о том, что он будет рассчитан на двух человек.
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