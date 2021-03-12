В Нидерландах умер изобретатель аудиокассет

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В Нидерландах умер инженер Лу Оттенс, разработавший аудиокассеты. Он ушел из жизни возрасте 94 лет, сообщает газета Guardian.

Уточняется, что инженер скончался у себя дома в провинции Северный Брабант.

Оттенс собрал радио в подростковом возрасте. По нему он с родителями слушал программу Radio Oranje во время оккупации Нидерландов Германией.

Устройство он оснастил направленной антенной. Ее Оттенс назвал "Немецкий фильтр", поскольку она могла игнорировать глушители нацистского режима. После войны Оттенс получил инженерное образование и начал работать на фабрике Philips. Спустя 10 лет он представил первый переносной магнитофон, а еще через 2 года – аудиокассету.