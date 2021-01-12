В Британии появилась вакансия тестировщика домашних тапочек

09:15
Фото: depositphotos/leungchopan
В Британии компания по производству обуви разместила объявление по поиску тестировщика домашних тапочек, сообщает "Мир 24".
Как отмечается, кандидату обещают пару домашней обуви в подарок и зарплату в 333 фунта стерлингов в месяц (более 33,5 тысячи рублей).
Тестировщик должен будет испытывать мужскую и женскую домашнюю обувь, а также написать отзыв о банных полотенцах и подушках, которые выпускает эта же компания. Тапочки необходимо будет носить 12 часов в день два дня в месяц в течение года.
Претенденты могут отправить письмо на сайт компании, в котором нужно объяснить, почему именно их должны принять на эту вакансию.
Ранее сообщало, что в Швеции появилась вакансия, на которой на которой можно не работать. При этом сотрудник будет получать оклад в размере 2 300 долларов до конца своей жизни. Суть работы заключается в том, что соискателю придется ездить на станцию Korsvägen в городе Гетеборг, чтобы включать свет дважды в день утром и вечером. Арт-эксперимент получил название "Вечная должность", его авторами являются художники Симона Голдина и Якоба Сеннебю.
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