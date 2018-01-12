Еще одного подозреваемого в причастности к убийству Карлова задержали в Турции

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Полиция Турции задержала еще одного подозреваемого в причастности причастный к убийству посла РФ Андрея Карлова.

По данным Анатолийского агентства, задержанный является экс-сотрудником Управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х. К. По решению суда Анкары, он был арестован и обвиняется в "соучастии в организации умышленного убийства", передает ТАСС.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2017 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападение произошло, когда российский дипломат выступал с речью на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".

Стрелявший – сотрудник полиции Мевлют Алтынташ – был ликвидирован на месте.

11 января полиция Турции арестовала подозреваемого в организации убийства Карлова. Он оказался членом организации FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Ранее по подозрению в причастности к убийству российского дипломата были задержаны еще пять человек. В их числе – бывшие полицейские, а также руководитель издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан – организатор фотовыставки, где произошло убийство.