Экс-полицейского арестовали в Турции по делу об убийстве посла Карлова

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Бывшего полицейского Рамазана Юджеля, подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, арестовали в Турции, сообщает агентство Anadolu.

Ранее его уволили из органов из-за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Прокуратура Анкары выдвинула против Юджеля обвинения в причастности к подготовке убийства российского дипломата. Позже суд принял решение о его аресте.

Андрей Карлов, работавший в МИД России с 1976 года, был убит на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Его застрелил вооруженный мужчина. В честь Карлова назвали и улицу в Анкаре, на которой находится российское посольство.