Турецкая полиция арестовала подозреваемого в организации убийства посла РФ

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В Турции арестован мужчина, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова. Имя мужчины держится в секрете, известны лишь инициалы — В.К.А., сообщает газета Sabah.

Как рассказал собеседник издания. подозреваемый является членом организации FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За связи с ней мужчину уволили с госслужбы.

Его уже задерживали на некоторое время, но впоследствии освободили.

Ранее турецкая полиции задержала пятерых человек, подозреваемых в причастности к убийству российского дипломата. Среди них – трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и организатор фотовыставки, на которой убили посла, Мустафа Тимур Озкан.

Карлова застрелили 19 декабря 2017 года в Центре современного искусства в Анкаре. На дипломата напали, когда он выступал на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".

Преступление совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте.