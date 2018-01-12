Свинья напала на мясников в Китае, чтобы спасти собрата

Фото: AP/Charlie Neibergall

Свинья набросилась на мясников в Китае, чтобы помочь своему собрату, сообщает издание Daily Mail.

На опубликованном изданием видео этого "героического поступка" представлено, как мясники готовятся зарезать свинью на небольшой скамейке. Неожиданно на них с визгом набросилось другое животное. Отпугнув противников, храбрая свинья сумела освободить сородича. Однако на этом она не остановилась и напала на одного из мясников.

Предполагается, что инцидент произошел в городе Чунцин на юго-западе Китая. Запись сделал на мобильный телефон один из очевидцев свиной атаки.

Видео: YouTube