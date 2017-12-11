Власти США обеспокоены возможным наличием у КНДР биооружия – СМИ

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Власти США встревожены тем, что КНДР может в скором времени создать биологическое оружие. Еще в 2006 году американская разведка сообщала о разработках, которые ведет Пхеньян. Сейчас же программа набирает обороны.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post, десять лет назад ученым Северной Кореи не хватало навыков для создания полноценного оружия. Однако сейчас ситуация изменилась и КНДР, по мнению экспертов, "неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов", которые могут быть использованы для создания биологического оружия.

Кроме этого, аналитики отмечают, что последнее время Пхеньян активно отправляют своих ученых изучать микробиологию за границу.

"Почему они получили материалы и развили науку, но еще не создали оружие", – задается вопросом один из американских чиновников.

Факты наталкивают американских специалистов на мысль, что в ближайшее время КНДР может в промышленных масштабах наладить производство биологических патогенов.

"Если это начнется завтра, мы можем не заметить. Только если нам не повезет и наш информатор не окажется в нужном месте", – отмечает этот же чиновник, который не пожелал афишировать свое имя.