Глава МО Бельгии допустил развертывание войск на улицах Брюсселя

До конца 2025 года на улицах Брюсселя могут развернуть армию. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Бельгии Тео Франкен в беседе с Le Soir.

Так министр прокомментировал вопрос о возвращении солдат на улицы столицы, который сейчас обсуждается в Бельгии. По его словам, это связано с насилием, вызванным наркоторговлей.

Он уверен, что ситуация стала катастрофической "как с точки зрения безопасности, так и на политическом и общественном уровне". При этом Франкен считает, что приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии.

