В Финляндии жителям посоветовали запастись йодом впервые за 20 лет

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Финское министерство социального благополучия и здравоохранения впервые за 20 лет посоветовало жителям в возрасте от 3 до 40 лет запастись йодом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации ведомства по использованию йода в случае радиационной опасности.

"Одной дозы обычно достаточно. Йод редко вызывает побочные эффекты", – следует из документа ведомства.

Обновленные рекомендации основаны на пересмотренных рекомендациях по йоду, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году.

Из текста документа министерства социального благополучия и здравоохранения Финляндии следует, что взрыв на АЭС может привести к выбросу радиоактивного йода, который имеет свойство накапливаться в щитовидной железе. Наиболее высокую опасность подобное явление предполагает для детей.

Людям старше 40 лет в ведомстве посоветовали не употреблять таблетки йода в случае радиационной опасности.

31 августа Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) выявил небольшое содержание радиоактивных изотопов в воздухе недалеко от города Котки на юго-востоке страны.

Основатель и научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов прокомментировал явление, сообщив, что зафиксированное на юге Финляндии повышение радиационного фона было кратковременным и крайне незначительным, всплеск фона мог произойти по природным причинам. Эксперт также подчеркнул, что никаких явных признаков техногенного источника данного явления обнаружено не было.

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