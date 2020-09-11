Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии

10:23
Фото: соцсети
Гибель россиянки Галины Федоровой в районе острова Сардиния могла произойти неподалеку от полигона НАТО, сообщает The Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции.
Накануне о смерти 35-летней модели сообщила ее мать. Девушка утонула во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Из-за большой волны их лодка отсоединилась от буя и перевернулась. Пара попыталась добраться до лодки, но им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, а когда на борт подняли женщину, помочь ей уже не смогли. Девушка захлебнулась.
Полиция изъяла и изучает некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне.
СМИ пишут, что правоохранительные органы расследуют, не была ли модельная съемка прикрытием для шпионской миссии. По словам источника, ЧП произошло очень близко к полигону НАТО, что вызывает интерес.
Мать погибшей рассказала, что девушка окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву. Последние несколько лет она жила в Париже, откуда она направилась в Сардинию, где и произошел несчастный случай.
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