Президент Туркмении сочинил и прочитал рэп вместе со своим внуком

11 июля, 15:23
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп "Спортивный Туркменистан" совместно со своим 16-летним внуком Киримгулы. Текст композиции глава государства сочинил во время отпуска в национальной турзоне "Аваза", передает РБК.
Внук президента перевел текст на английский язык, а после написал музыку к композиции. Глава государства отметил своеобразие мелодии и дал несколько советов по тональности и ритму. Во время исполнения песни президент играл на синтезаторе, а Киримгулы – на гитаре. Куплеты они спели по очереди – президент на национальном языке, а внук – на английском.
Момент создания и исполнения композиции зафиксировали телекамеры государственных телеканалов. Затем сюжет опубликовали на YouTube-канале "Хроника Туркменистана".
Бердымухамедов впервые выступил как поэт в октябре 2015 года, когда в опубликовал в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" свое стихотворение "Вперед! Только вперед, край родной – Туркменистан!".
В прошлом году Бердымухамедов, отдыхая в "Авазе", сочинил песню "Ядымда" и исполнил вместе с внуками. Видео этого события также хранится на канале "Хроника Туркменистана".
Бердымухамедов был переизбран на пост президента Туркмении в феврале прошлого года. По официальным данным, на выборы явились более 97 процентов жителей страны, которые почти единогласно проголосовали за кандидатуру политика.
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