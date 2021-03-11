Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от COVID-19 до конца июня

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Запрет на экспорт вакцины от коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран – членов сообщества продлен до конца июня. Об этом рассказали в Еврокомиссии.

"До конца июня комиссия продлила действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от коронавируса. Данное решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза имеют все юридические права покупать российскую вакцину против COVID-19, при этом ответственность за последствия ее применения будет на них самих.