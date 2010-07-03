Самолет с кокаином потерпел крушение в Эквадоре

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На западе Эквадора разбился легкомоторный самолет, перевозивший партию кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные новостные издания.

Инцидент произошел в провинции Манаби. На борту находились два человека – им удалось выжить в результате крушения. Под охраной их отвезли в больницу. Они отказываются давать показания.

Известно, что часть запрещенного груза сгорела, а оставшаяся – изъята. По предварительной информации, лайнер имел иностранную регистрацию. Эквадор считается транзитером наркотических веществ из других государств Южной Америки.