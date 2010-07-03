Авиаудары ВКС по Идлибу опровергли в Минобороны

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Слухи о точечных авиаударах, которые ВКС нанесли по целям в сирийском Идлибе в ответ на нарушение террористами режима деэскалации, опровергли в министерстве обороны РФ.

Представители ведомства заявили, что публикации в СМИ, созданные на основе слов неких военных источников, не имеют ничего общего с реальностью, передает РИА Новости.

Ранее "Коммерсант" написал, что российские ВКС якобы нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб. Отмечалось, что эти действия были согласованы с турецкой Анкарой.